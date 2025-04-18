В Орле на майских праздниках усилят меры безопасности

18.4.2025 | 16:30 Новости, Общество

Такое решение приняли на городской антитеррористической комиссии.

Фото: ИА «Орелград»

Заседание провёл глава комиссии, мэр Орла Юрий Парахин. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города.

Основное внимание правоохранительные органы уделят местам, где пройдут главные массовые мероприятия. Это площади Ленина и Мира, скверы Гуртьева и Танкистов, бульвар и парк Победы.

На комиссии решено увеличить число маршрутов, которые будут постоянно патрулировать сотрудники полиции. Кроме того, в городе усилят защиту объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.

Также в период проведения массовых мероприятий планируется организовать дежурство сотрудников всех городских управляющих компаний.

Напомним, сегодня ночью Орловскую область атаковали 7 вражеских дронов. Все они были сбиты ПВО. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. «Повреждений и пострадавших нет», – добавил глава региона.

Ранее последствия другой атаки дронов противника устранили в Дмитровском районе.

ИА «Орелград»


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