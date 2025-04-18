«Дорожная служба» неправильно использовала символ «W»

Наличие символа «W» могло ввести в заблуждение потенциальных участников закупки.

Комиссия Орловского УФАС России признала обоснованной жалобу на акционерное общество «Дорожная служба». Подал ее Кировградский завод твердых сплавов – «Дормаш» из города Кировграда Свердловской области. Ранее «Дорожная служба» организовала закупку через электронный магазин для субъектов малого и среднего предпринимательства, предприятие планировало приобрести дорожные резцы.

Завод в своей жалобе указал, что спецификация товара содержит указание серии резцов иностранного производителя Wirtgen без указания возможности поставки эквивалента. Кроме того, по мнению жалобщика, заказчик выбрал неверный код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, который указал в извещении о закупке.

Как установила антимонопольная комиссия, в техническом задании была приведена такая спецификация товара: «Резец дорожный W6/20». Символ «W» и стал камнем преткновения. Так, представители «Дорожной службы» сообщили антимонопольщикам, что символ «W» в спецификации товара был указан вследствие технической ошибки. Правильное наименование товара – «Резец дорожный 6/20». В наименование товара приведены размеры диаметров режущей кромки резца (6 мм) и диаметр посадочного места (20 мм).

«Приобретение резцов производителя Wirtgen невозможно, поскольку их стоимость более чем в 2 раза превышает стоимость аналогов», – уточнили представители заказчика. В свою очередь представители завода пояснили, что серию резцов W6/20 производит лишь одна компания, упомянутая выше Wirtgen, а другие производители используют иные маркировки. Антимонопольная комиссия отметила: несмотря на отсутствие в спецификации указания на товарный знак, наличие символа «W» может ввести в заблуждение потенциальных участников закупки, тем самым сократить их количество.

В результате жалоба Кировградского завода твердых сплавов частично была признана обоснованной, поэтому в действиях «Дорожной службы» было признано нарушение норм Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». «Дорожной службе» выдано обязательное для исполнения предписание – отменить протоколы, составленные в ходе проведения закупки, внести изменения в конкурсную документацию и провести закупку повторно. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

ИА “Орелград”