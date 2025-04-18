В Орле экспромтом почитают о войне и Победе

На подготовку чтецам предоставят всего по 10 минут.

В Орле 23 апреля пройдет IX ежегодный конкурс-экспромт чтецов художественных произведений «Читай, Россия!» Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, в этом году он посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе примут участие студенты кафедры режиссуры театрализованных представлений Орловского государственного института культуры. Для экспромт-выступления им будут предложены отрывки из прозаических произведений отечественных авторов, посвященных Великой Отечественной войне.

«Как всегда, для подготовки участникам будет дано всего 10 минут, – пояснили организаторы. – За это время надо внимательно прочитать выбранный в результате жеребьевки отрывок, понять его смысл, подумать о способах передачи эмоциональной составляющей текста при выразительном чтении вслух. Определит победителей профессиональное жюри, в состав которого войдут преподаватели Орловского государственного института культуры, Орловского областного колледжа культуры и искусств, представители орловских театров».

Тем временем в Орле прошел детский поэтический патриотический конкурс «Строка, ведущая к Победе». Юные участники конкурса продемонстрировали не только мастерство художественного чтения, но и представили трогательные театрализованные инсценировки на военно-патриотическую тематику, сообщили в Орловском государственном аграрном университете, представительница которого – Екатерина Лоскутова, руководитель театральной студии «Вариант» и студии исторического танца «Дворянское гнездо», входила в состав жюри.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”