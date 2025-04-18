Миллион рублей потратят на ремонт государственных плотин

Обветшавшие гидротехнические сооружения приведут в порядок.

Казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» провело электронный аукцион на выполнение работ по содержанию гидротехнических сооружений (ГТС), находящихся в собственности Орловской области. Цель – обеспечение безопасности и технически исправного состояния таких сооружений. Контракт будет оплачен за счет региональной казны, начальная максимальная цена контракта установлена в сумме 996 тысяч рублей. Правда, пока власти точно не знают, как и какие ГТС надо будет чинить.

«Объем работ, подлежащих выполнению, определить невозможно, – подчеркивается в конкурсной документации. – Работы выполняются исходя из фактической потребности заказчика по цене единицы работы в пределах денежных средств, выделенных заказчику. За единицу работы приняты работы по содержанию ГТС в соответствии с перечнем».

Судя по проекту контракта, стороны должны будут совместно обследовать плотины и другие ГТС, которые принадлежат региону, затем составлять ведомости с перечнем видов и объемом требуемых работ со сроками их выполнения. В целом подрядчик должен обеспечить содержание и эксплуатацию гидротехнических сооружений, содержать их в исправном состоянии.

На срок выполнения работ по контракту для оперативного принятия мер и обеспечения нормального состояния гидротехнических сооружений подрядчику потребуется создать в своем составе специальную диспетчерскую службу, работающую в круглосуточном режиме. Она будет отвечать за круглосуточное взаимодействие с оперативными службами, администрациями муниципальных образований и региона, подразделениями Управления Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области, МЧС, арендаторами гидротехнических сооружений и так далее.

Основная часть орловских ГТС ранее находилась на балансе сельскохозяйственных предприятий, а сооружения использовались для гидромелиорации. Значительное их количество длительное время эксплуатировалась без проведения необходимых ремонтов и при отсутствии квалифицированного персонала. Поэтому сейчас они находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Эксплуатация плотин с нарушением установленных требований на малых реках приводит к уменьшению степени промывки русел водотоков, их заиливанию и зарастанию, что снижает самоочищающую способность рек.

При этом ГТС крупных водохранилищ, повреждение которых, может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, находятся в удовлетворительном состоянии. Обеспечение безопасного функционирования ГТС, снижение риска возникновения связанных с ними техногенных катастроф, а также приведение сооружений в надлежащее техническое состояние является задачей областных властей, для чего они разработали специальную программу.

Ежегодно проверяется готовность ГТС к пропуску весеннего половодья. Особое внимание комиссия уделяет при этом ГТС Неручанского водохранилища (Свердловский район на реке Неручь), ГТС Шаховского водохранилища (Кромской район на реке Ока), ГТС Лыковского водохранилища (Мценский район на реке Зуша), ГТС Орловского водохранилища (город Орел) и ГТС Недненского водохранилища (Кромской район).

ИА “Орелград”