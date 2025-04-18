«Орловский лидер» заподозрили в сорняках на полях

Россельхознадзор объявил компании предостережение.

Предполагаемое нарушение выявило орловское управление ведомства.

Известно, что речь идёт о трёх участках, расположенных в Глазуновском и Троснянском районе. Их кадастровые номера – 57:08:0020101:694, 57:16:0040102:147 и 57:08:0020101:695. «Орловский лидер» является их правообладателем.

Россельхознадзор установил, что на землях имеются признаки неиспользования в установленных целях. В частности, они заросли сорняками, в том числе в виде кустарников и деревьев.

Правда, эксперты установили это дистанционно — в рамках мониторинга «Национальной системы пространственных данных». Поэтому ведомство опубликовало информацию в качестве «предположительной». Тем не менее, «Орловскому лидеру» (а также собственникам земель) уже объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

ИА «Орелград»