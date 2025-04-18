Орёл и Мценск соединят автобусы повышенной вместимости

В ближайшее время они появятся на межмуниципальном маршруте.

Такую информацию сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

С инициативой о замене нескольких ПАЗов старой модификации на современные автобусы той же марки выступил сам перевозчик, обслуживающий маршрут №403 «Орёл — Мценск». На направление выпустят «ПАЗы Вектор 8.8».

Вместимость каждого из автобусов составляет 60 пассажиров (против 40 мест в старых ПАЗах). Кроме того, новая техника позволит перевозить маломобильные группы населения.

В настоящее время идёт работа по внесению изменений в условия государственного контракта. В свою очередь, перевозчик готовит транспортные средства к выпуску на маршрут.

Ожидается, что в мае будут заменены два автобуса.

ИА «Орелград»