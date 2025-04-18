Участок на Кромской используют для единоборств

Стало известно назначение новых владений орловского «Стадиона имени Ленина».

Напомним, Правительство Орловской области передало «Стадиону» в бессрочное пользование землю на Кромской, 12 (в 909-м квартале).

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, здесь будет построен спортивный комплекс — для занятий единоборствами, а также адаптивными видами спорта. Ту же самую информацию областные власти подтвердили «Орёлграду» в ответе на официальный запрос.

Впрочем, воплощение проекта — дело не самого ближайшего времени. Только разработка проекта и сметы запланирована на 2026-й и 2027-й годы.

Площадь участка составляет 41,4 тысячи квадратных метров. Его кадастровый номер — 57:25:0021001:2223.

ИА «Орелград»