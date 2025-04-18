Пляжи Орла подготовят к сезону по ГОСТУ СССР

Летом в городе традиционно будут работать два пляжа.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился о подготовке мест купания и массового отдыха у воды и мерах по предотвращению гибели людей на реках и водоемах города. Так, управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства совместно с МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» поручено в срок до 19 мая 2025 года организовать работу по подготовке двух официальных пляжей: пляжа на озере Светлая жизнь и пляжа на реке Оке в районе МАУК «Городской парк культуры и отдыха».

По согласованию с руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области им также поручено «осуществить проверку санитарного состояния мест массового отдыха населения у воды в соответствии с «ГОСТ 17.1.5.02-80. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».

До начала купального сезона будет организовано проведение водолазных работ – предстоит обследовать и очистить дно пляжей от потенциально опасных для отдыхающих предметов. Также мэр поручил организовать подкачку воды озера Светлая жизнь и подвоз песка на оба пляжа. Кроме того, администрация города возьмет на себя финансирование работы спасательных постов. В бюджете города Орла деньги на это заложены по целевой статье «прочие мероприятия по благоустройству города».

Управлению экономического развития мэр поручил в срок до 19 мая рассмотреть вопрос по размещению торговой сети на пляже озера Светлая жизнь, а управлению образования, спорта и физической культуры – в тот же срок организовать проведение в образовательных учреждениях областной столицы «организационно-разъяснительных мероприятий по мерам безопасности на водных объектах в летний период». Управлению по безопасности также будет проводить разъяснительную работу среди населения.

Горожан проинформируют по вопросам безопасного поведения на воде, предупреждения несчастных случаев и научат оказанию первой помощи пострадавшим. Руководителю Орловского регионального отделения общественной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» мэр рекомендовал организовать работу по патрулированию водных объектов и разработать график дежурства на водных объектах для студентов в период купального сезона. Последний, напомним, стартует 1 июня и продлится по 31 августа.

ИА “Орелград”