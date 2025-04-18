Жалобами на здравоохранение засыпали губернатора

Администрация главы региона отчиталась о работе с обращениями граждан.

В первом квартале 2025 года в адрес губернатора Орловской области Андрея Клычкова и членов регионального правительства поступило 1452 сообщения по вопросам социальной сферы, что составило 63,3 процента от общего объема обращений. Такие данные в своем отчете привела администрация губернатора и правительства. Обращает на себя внимание тот факт, что 1069 вопросов социальной сферы касались здравоохранения.

Так, жители региона обращались к губернатору и членам правительства по вопросам лекарственного обеспечения, предоставления санаторно-курортных путевок, установления групп инвалидности, направления пациентов на обследование и лечение в федеральные медицинские центры. Также традиционно в списке фигурируют вопросы обеспечения инвалидов средствами реабилитации и выплат медицинским работникам.

Стоит отметить, что многие вопросы решались в оперативном режиме. В частности, областные власти отреагировали на одно из обращений распоряжением о закупке медицинского оборудования для возобновления планового хирургического лечения пациентов с заболеванием катаракты в офтальмологическом отделении больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко. Впрочем, пока данный вопрос решен еще не до конца, но он находится на контроле правительства.

Тем временем в Орловской области продолжается реализация проекта развития информатизации в здравоохранении. Его главная задача заключается в поддержке, доработке и массовом внедрении Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с организацией регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ. Действие проекта рассчитано по 2029 год включительно.

Согласно паспорту проекта, все без исключения медицинские организации региона должны подключиться к указанной информационной системе и весь медицинский персонал должен участвовать в медицинском электронном документообороте, обучением применению информационно-коммуникационных технологий. Для сравнения, в 2020 году доля медицинских организаций Орловской области, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения, составляла всего 48,7 процента.

ИА “Орелград”