В Орловской области стали лучше бороться с онкологией

Об успехах в данном направлении сообщили власти региона.

Пресс-служба губернатора со ссылкой на данные Орловского областного онкологического диспансера сообщила, что в прошлом году нулевую стадию рака выявили у 70 местных жителей. Речь идет о той стадии рака, которую медики обозначают термином «in situ», что означает «на месте». Это момент, когда злокачественные клетки уже есть, но расположены они ограниченной группой, которая не проникает вглубь органа и не дает метастазы.

«На этом этапе иммунная система еще сдерживает рост раковых клеток и опухоль не растет, – следует из информации пресс-службы губернатора. – Именно такую нулевую стадию в прошлом году в Орловской области удалось обнаружить в 70 случаях. Большая часть выявленного рака нулевой стадии – это рак шейки матки (37 случаев). Во многом это стало возможным благодаря диспансеризации, в которую входит важное для женщин обследование – мазок на цитологическое исследование, который берут в кабитене врача-гинеколога».

В ведомстве пояснили, что для женщин в возрасте 21-29 лет процедура выполняется 1 раз в 3 года, для женщин в возрасте 30-49 лет — 1 раз в 5 лет. Полученные мазки доставляют в центральную цитологическую лабораторию онкодиспансера, где и проходит их анализ. Добавим, что в Орловской области продолжается реализация комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями». Ответственным за реализацию данного проекта является региональный департамент здравоохранения.

Проект предусматривает увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,5 процентов. Другим целевым индикатором является снижение одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 19,3 процентов. Кроме того, по итогам реализации проекта ожидается увеличение доли пациентов с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование или лечение в текущем году (из числа находящихся под диспансерным наблюдением) до 80 процентов, а также увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях, до 60,5 процента.

ИА “Орелград”