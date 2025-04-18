Под Ливнами снова нашли коровьи головы

18.4.2025 | 15:05 Закон и порядок, Новости

Они лежали в мусорном баке.

Фото: t.me/print_tv

Об этом сообщило «Принт-ТВ».

Находку сделали в слободе Беломестное, на улице Челпанова. Местные жители сфотографировали головы и передали снимок СМИ.

Ранее останки крупного рогатого скота обнаружили в Ямском лесу. После этого стали распространяться версии о возможных жертвоприношениях.

Затем с официальным опровержением выступил руководитель Ливенского межрайонного центра ветеринарии Сергей Аверкиев. «Мы имеем дело с непростительной халатностью кого-то из частников, который поленился утилизировать ненужное», – заявил он.

ИА «Орелград»


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