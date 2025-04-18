Под Ливнами снова нашли коровьи головы

Они лежали в мусорном баке.
Об этом сообщило «Принт-ТВ».
Находку сделали в слободе Беломестное, на улице Челпанова. Местные жители сфотографировали головы и передали снимок СМИ.
Ранее останки крупного рогатого скота обнаружили в Ямском лесу. После этого стали распространяться версии о возможных жертвоприношениях.
Затем с официальным опровержением выступил руководитель Ливенского межрайонного центра ветеринарии Сергей Аверкиев. «Мы имеем дело с непростительной халатностью кого-то из частников, который поленился утилизировать ненужное», – заявил он.
ИА «Орелград»