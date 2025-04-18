В Орле определили места главных пасхальных богослужений

Их проведёт митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Сегодня, в пятницу Страстной недели, главной в году для православных христиан, митрополит будет служить в Ахтырском кафедральном соборе Орла. Одна служба («вечерня с чином выноса плащаницы») уже прошла. Другая («утреня с чином погребения плащаницы») состоится в 17 часов.

Завтра, 19 апреля, в 8 часов митрополит совершит здесь же архиерейское богослужение.

Затем, начиная с 23:30, уже в другом храме, Богоявленском соборе, официальный глава орловских православных христиан отслужит пасхальную заутреню с последующей литургией святителя Иоанна Златоуста.

Непосредственно в день Пасхи, 20 апреля, митрополит Тихон ещё раз проведёт богослужение в Богоявленском соборе. В 17 часов он совершит здесь «Пасхальную Великую вечерню и Пасхальную утреню».

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ИА «Орелград»