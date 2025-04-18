Стали известны результаты орловского «Тотального диктанта»

Высшие оценки получили 16 участников.
Об этом рассказала координатор акции в Орловской области Анна Ваденина.
Всего в этом году в диктанте участвовали 172 жителя региона. Акция прошла на четырёх площадках. Лучших из лучших наградят в библиотеке имени Бунина 26 апреля, сообщают «Вести-Орёл».
Отметим, что в минувшем году в нашей области было всего пять отличников «Тотального диктанта», а в 2023-м — целых 19.
Также в этом году 39 орловцев написали диктант на четвёрки.
Отметим, что сегодня в Орловской области проходит другая акция – «Краеведческий диктант». Его пишут на целых 11 площадках.
Возрастное ограничение: 16+
ИА «Орелград»