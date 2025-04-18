Стали известны результаты орловского «Тотального диктанта»

18.4.2025 | 12:30 Новости, Общество

Высшие оценки получили 16 участников.

Фото: totaldict.ru

Об этом рассказала координатор акции в Орловской области Анна Ваденина.

Всего в этом году в диктанте участвовали 172 жителя региона. Акция прошла на четырёх площадках. Лучших из лучших наградят в библиотеке имени Бунина 26 апреля, сообщают «Вести-Орёл».

Отметим, что в минувшем году в нашей области было всего пять отличников «Тотального диктанта», а в 2023-м — целых 19.

Также в этом году 39 орловцев написали диктант на четвёрки.

Отметим, что сегодня в Орловской области проходит другая акция – «Краеведческий диктант». Его пишут на целых 11 площадках.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»


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