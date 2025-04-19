Ливенским библиотекам купили книги на 20 тысяч

Районные власти отчитались об исполнении муниципальных программ.

Администрация Ливенского района представила сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ. Из него следует, что в 2024 году в районе реализовывалось 15 муниципальных программ, включенных в перечень. На их реализацию было израсходовано 715,688 миллиона рублей, в том числе 245,347 миллиона рублей – средства бюджета Ливенского района, 421,387 миллиона рублей – средства областного бюджета, 48,953 миллиона рублей – средства федерального бюджета.

Например, на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе» было потрачено 26,029 миллиона рублей, причем большая часть этих средств, а именно 22,509 миллиона рублей, поступила из бюджета Ливенского района. Тратили деньги на следующие мероприятия: оказание муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности – 13,688 миллиона рублей; оказание муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания населения – 7,713 миллиона рублей.

Чуть более 100 тысяч рублей местные власти израсходовали на сохранение объектов культурного наследия, без малого 1,1 миллиона – на сохранение военно-мемориальных объектов. Обновление специального оборудования организаций культуры и комплектование книжных фондов библиотек обошлось местному бюджету всего в 20 тысяч рублей за целый год, а в развитие архивного дела в районе вложили 139,1 тысячи рублей. Кроме того, район вложил 2,755 миллиона рублей в порядке софинансирования, чтобы получить из областного бюджета субсидию на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» одноименного федерального проекта обошлась муниципальному бюджету в 112,2 тысячи рублей. А еще 410 тысяч было потрачено на проведение текущего ремонта учреждений культуры, обеспечение мер пожарной безопасности, разработку проектно-сметной документации, изготовление энергетических паспортов и газификацию.

ИА “Орелград”