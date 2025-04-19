В Орле младших школьников научат летать

Региональный праздник «Учусь читать – научусь летать» пройдет в областной столице.

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала проведение 21 апреля регионального праздника «Учусь читать – научусь летать». Он завершит цикл мероприятий регионального фестиваля творческого чтения для младших школьников «Живое слово. Прислушайтесь». Фестиваль проходит в Орловской области ежегодно, в этом году он проводится уже в 12-й раз. Как говорят организаторы, участвуют в нем талантливые мальчишки и девчонки, влюбленные в творчество и вкладывающие душу и все свое умение в прочтение любимых произведений.

«На протяжении всего периода проведения фестиваля дети читали вслух фольклорные, поэтические и прозаические произведения российских и зарубежных писателей, в ряде случаев – наиболее яркие и красочные отрывки из них, – рассказали в «Бунинке». – На празднике участников фестиваля, а также их родителей и наставников (учителей, педагогов дополнительного образования, педагогов-библиотекарей) ждет увлекательная программа, насыщенная мастер-классами, играми на смекалку и эрудицию».

В частности, в рамках акции будут работать уголки творческой активности, где участники могут похвастать своим креативом. Также будут организованы специальные литературные фотозоны. Там можно будет не только сфотографироваться на память, но и оставить послание будущим участникам фестиваля. Кроме того, в программу фестиваля включены театральные мини-постановки с участием детских студий.

«Скучать не придется никому, всем участникам гарантируется прекрасное настрое и незабываемые эмоции!», – заверили в «Бунинке», добавив, что инициатором фестиваля выступают Институт развития образования Орловской области и Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”