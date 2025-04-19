Трапезная церкви Николая Чудотворца получила охрану

Приказ издан по итогам технического обследования здания.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области издало приказ об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца памятника архитектуры «Церковь Николая Чудотворца (трапезная)», расположенного в селе Сосково, на улице Советской, 23. По данному адресу расположена не сама церковь, по нему «прописан» местный центр социального обслуживания населения. «На момент утверждения охранного обязательства объект культурного наследия не является объектом культурного наследия религиозного назначения», – подчеркнуто в приказе управления.

Тем не менее, объект исторический, впервые упоминается он под 1810 годом, имеет статус памятника, включен в соответствующий федеральный реестр, поэтому на него выписано охранное обязательство. Последнее запрещает на территории памятника капитальное строительство и увеличение объемно-пространственных характеристик, проведение земляных, строительных и мелиоративных работ.

Исключение сделано только для работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов. Кроме того, на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается здание, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ.

По данным Орловской митрополии РПЦ, сама церковь Николая Чудотворца, расположенная в селе Сосково, находится на улице Октябрьской, 23. Как и трапезная, она была построена в 1810 году на средства прихожан. В конце 1920-х закрыли, затем были разрушены купола и колокольни храма, а само здание капитально перестроено. «В годы советской власти здесь разместились местные органы управления. До наших дней здание сохранилось в хорошем состоянии, но богослужения в нем после закрытия церкви так и не велись. Приходская жизнь в Сосково возобновлена в 1992 году», – следует из справки Орловской митрополии РПЦ.

ИА «Орелград»