Орловца лишили земли из-за штрафов ГАИ

Из-за долгов по штрафам на участок гражданина обратили взыскание.

Дело об обращении взыскания на земельный участок рассмотрел Болховский районный суд. Заявление подал представитель районного отделения судебных приставов. Н заявил, что на принудительном исполнении в Болховском РОСП находится сводное исполнительное производство, возбужденное в отношении местного жителя.

В установленный срок он не оплатил множество дорожных штрафов, выписанных ему Госавтоинспекцией. По данным службы судебных приставов, общая сумма задолженности, подлежащая взысканию в рамках сводного исполнительного производства, на момент обращения пристава в суд составила 146 900 рублей. Поскольку должник добровольно обязательства не исполняет, судебный пристав просил суд обратить взыскание на земельный участок, принадлежащий должнику на праве собственности.

«Изучив материалы дела, суд установил, что иное имущество, на которое возможно обратить взыскание, у должника отсутствует, – сообщает пресс-служба Болховского районного суда. – На основании изложенного суд удовлетворил исковые требования судебного пристава. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд».

Тем временем судебные приставы во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции разыскали автомобиль орловчанки, в отношении которой также возбуждено несколько исполнительных производств. На исполнении они находятся в Орловском районном отделе. Как и в предыдущем случае, женщина задолжала по штрафам ГАИ. А с учетом имеющейся у нее еще и налоговой задолженности общая сумма ее обязательств превысила 750 тысяч рублей.

«Добровольно оплачивать задолженность гражданка не стремилась, арест счетов и другие меры не принесли результата, – рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области. – Судебным приставом-исполнителем было установлено, что у должницы в собственности имеется автомобиль, в отношении которого было вынесено постановление о запрете совершения регистрационных действий».

Но орловчанка не дала арестовать автомобиль, скрывшись от приставов вместе с ним. На нее завели розыскное дело, к поиску машины приставы привлекли сотрудников ГАИ. Последние помогли установить маршрут передвижения беглянки, а затем и местонахождение автомобиля – его остановили прямо на улице областного центра.

«Выяснилось, что на автомобиле передвигается родственник должницы, – уточнили в УФССП. – В присутствии понятых судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль. Затем арестованное транспортное средство было изъято и на эвакуаторе вывезено на охраняемую стоянку до проведения процедуры реализации имущества. У должницы осталось совсем мало времени, чтобы оплатить задолженности и вернуть свой автомобиль».

ИА “Орелград”