Во Мценске возьмут под контроль трудовые договоры

Новый порядок регистрации трудовых договоров утвердили власти города.

Администрация города Мценска утвердила «Положение о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями, – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями». Подобный документ, принятый в далеком 2003 году, теперь признан утратившим силу. Новый документ определяет порядок уведомительной регистрации в администрации города Мценска трудовых договоров, заключенных между работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и работником. Необходимо это для «сокращения неформальных трудовых отношений».

Согласно новым правилам, работодатель обязан в течение пяти дней с момента заключения трудового договора обратиться в компетентный орган для его регистрации. К заявлению следует приложить не только оригиналы самого трудового договора и приложений нему, но и паспорт работодателя и работника, извещение о регистрации в территориальном органе Социального фонда России страхователя – физического лица, производящего выплаты таким же физическим лицам. Также потребуется документ о регистрации по месту пребывания в городе для граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства на территории города Мценска.

Аналогично будут регистрироваться и факты расторжения трудовых договоров, но в этом случае работодателю отводится всего три дня на то, чтобы подать соответствующее заявление в компетентный орган. Регистрация факта прекращения трудового договора осуществляется на основании заявления работодателя, составленного в произвольной форме, путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации. Кстати, регистрирующий орган не несет ответственности за соответствие трудового договора требованиям законодательства, достоверность указанных в трудовом договоре сведений, в том числе подписей сторон, и за нарушение сторонами условий заключенного трудового договора.

По данным органов статистики за январь-сентябрь 2024 года, заработная плата работников крупных и средних предприятий Мценска увеличилась более чем на 18 процентов и составила 50 802 рубля. Ранее глава города Николай Кочетаев в своем отчетном докладе сообщил, что реализация инвестиционных проектов формирует новые рабочие места и новые потребности на рынке труда.

По его данным, по состоянию на 1 января 2025 года в муниципальном образовании на рынке труда отмечены следующие показатели: численность безработных – 59 человек, уровень безработицы – 0,32 процента, численность вакансий – 571 рабочее место. С начала 2024 года общая численность безработных во Мценске уменьшилась на 29 человек, или на 33 процента, а уровень безработицы снизился на 36 процентов.

ИА “Орелград”