Орловская область за год потеряла почти 1 процент населения

За 2024 год численность населения сократилась на 6,3 тысячи человек.

По оценке Орелстата, численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2025 года составила 686,2 тысячи человек, в том числе городское – 456,5 тысячи человек (67 процентов), сельское – 229,7 тысячи человек (33 процента). За 2024 год численность населения региона сократилась на 6,3 тысячи человек, или на 0,9 процента.

«Демографическая ситуация в Орловской области в январе 2025 года характеризовалась естественной убылью населения, – сообщает также Орелстат. – Определяющим фактором процесса депопуляции является превышение числа умерших над числом родившихся, составившее 2,5 раза. В январе 2025 года в областном центре родилось 180 человек и умерло 390 человек. Число умерших превысило число родившихся в 2,2 раза».

Ранее, проводя системный анализ демографической ситуации, детский омбудсмен Константин Домогатский в своем отчете констатировал, что тенденцию, связанную с падением рождаемости пока не удается коренным образом переломить. В Орловской области за последние четыре года численность населения сократилась на 28 500 человек. Так, на начало 2021 года в регионе проживало 720 986 человек, на начало 2024 года – 692 486 человек.

«Исходя из данных статистики следует, что в 2021 году количество детей в возрасте от 0 до 13 лет (включительно) составляло 104 935 человек, а в 2024 году оно уменьшилось до 95 609 человек, – подсчитал Константин Домогатский. – Численность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) увеличилась: в 2021 году – 27 348 человек, в 2024 году – 29 737 человек».

По информации Управления ЗАГС Орловской области, на протяжении многих лет продолжает уменьшаться число родившихся детей в орловских семьях: 2022 года – 5028 детей, 2023 год – 4658 детей, 2024 год – 4550 детей. В структуре родившихся младенцев по-прежнему большинство составляют мальчики: в 2022 году их численность составила 2615 человек, в 2023 году – 2435, в 2024 году – 2397. Что касается девочек, то в 2022 году в Орловской области их родилось 2413, в 2023 году – 2223, в 2024 году – 2153.

«Анализируя общую статистику рождаемости в регионе в 2024 году, следует отметить, что число новорожденных по сравнению с предыдущим годом уменьшилось лишь на 108 человек, в отличие от сравнения данного показателя за 2022-2023 годы, когда разница была в 370 человек», – резюмирует детский омбудсмен.

ИА «Орелград»