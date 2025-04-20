Ливны закажут салют на День Победы

Власти города готовы оплатить 5-минутный фейерверк.

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны выступило заказчиком в рамках проводимого тендера на оказание услуг по организации и проведению праздничного фейерверка. Согласно условиям тендера, это должен быть салют, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Его следует провести в городе Ливны 9 мая 2025 года. Салют будет оплачен за счет бюджета города. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, что Оперативный штаб Орловской области принял решение о введении временного запрета на торговлю пиротехникой и ее использование в общественных местах. По сообщению пресс-службы губернатора, решение было утверждено протоколом заседания Оперативного штаба от 2 апреля 2025 года № 76. В целях усиления охраны общественного порядка на территории региона временно запрещается торговать пиротехническими изделиями и использовать их в общественных местах с 21 апреля по 11 мая 2025 года.

«Согласно документу, временный запрет не распространяется на торговлю хлопушками, бенгальскими огнями и фонтанами холодного огня. Решение принято в соответствии с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757», – подчеркнули в пресс-службе губернатора. Что касается Ливен, то предметом контракта заявлено «оказание услуг по организации и проведению праздничного фейерверка, посвященного Дню Победы в городе Ливны Орловской области 9 мая 2025 года». Местом запуска фейерверка определен городской парк культуры и отдыха.

Точное время проведения фейерверка – 22.00 по московскому времени. Праздничный салют должен длиться ровно 5 минут. Паузы между моментами раскрытия изделий должны составлять не менее 1,5 секунды. «Фейерверк должен быть композиционным, динамичным и развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности и качества выстрелов) с постоянной сменой эффектов», – таковы требования городских властей.

Услуга включает в себя последовательный запуск фейерверочных изделий калибром не более 150 мм. Степень потенциальной опасности – IV класс. Используемые изделия: профессиональные батареи салютов, шары фейерверочные. Доставка пиротехнических изделий и оборудования должна осуществляться спецавтотранспортом, имеющим свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасного груза.

ИА “Орелград”