На Орловщине отказались от поддержки общественников-террористов

Новые правила общения с СО НКО утвердили областные власти.

Правительство Орловской области утвердило «Порядок оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций».

Новый документ определяет процедуру работы с общественниками и волонтерами для органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, то есть для департаментов и управления областной администрации.

В соответствии с документом все меры поддержки финансируются за счет областного бюджета. Чиновники обязаны помогать в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) по запросам последних. Также область обещает поддержку в организации и проведении для них обучающих, научных и практических мероприятий. Например, обучение работников и добровольцев СО НКО «проводится в целях профессионального развития, совершенствования деловых качеств, обеспечения получения ими дополнительных знаний, умений и навыков».

Однако не все СО НКО имеют право на государственную поддержку. Список исключений довольно широк. Так, господдержка не положена СО НКО, являющимся иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых являются государства или территории, используемые для оффшорного владения активами в Российской Федерации. Не помогут и тем СО НКО, которые являются российскими юридическими лицами, но в уставном капитале которых доля прямого или косвенного участия оффшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов.

Также при решении вопроса о помощи чиновники обязаны проверить, не находится ли подавшая заявление на помощь СО НКО в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, не связаны ли они прямо или косвенно с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

Кроме того, у СО НКО не должно быть просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий и бюджетных инвестиций, а также иная просроченная задолженность по денежным обязательствам перед Орловской областью. Поддержка не положена и организациям, находящимся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

ИА «Орелград»