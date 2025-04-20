Отсутствие латинского языка подвело орловского предпринимателя

Торговцу семенами объявили предостережение.

В Орловской области индивидуальному предпринимателю объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. В ведомстве уточнили, что предпринимателю принадлежит торговая точка. В ней, в рамках федерального государственного контроля в области семеноводства, было проведено выездное обследование. Целью визита являлась оценка соблюдения требований к маркировке пакетированных семян сельскохозяйственных растений.

«В ходе осмотра было установлено, что на прилавке в торговой точке индивидуального предпринимателя находятся в реализации шесть партий пакетированных семян, информация на упаковке которых не соответствует требованиям Приказа Минсельхоза РФ, – сообщили в пресс-службе ТУ Росельхознадзора. – В частности, на упаковке отсутствует ботаническое наименование сельскохозяйственного растения на латинском языке. Чтобы предупредить возможные нарушения обязательных требований, индивидуальному предпринимателю были объявлены предостережения».

Ранее Управление сообщило, что в первом квартале 2025 года было проведено 27 мероприятий по контролю за оборотом семян сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации. Из них 19 мероприятий представляли собой выездные обследования, а в восьми случаях это было наблюдение за соблюдением обязательных требований.

«Установлено 23 нарушения при реализации семян сортов, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, а также с нарушением требований к маркировке семян, – следует из отчета ТУ Россельхознадзора. – В рамках выездных обследований торговых точек, осуществляющих реализацию семян, проконтролировано 3069 партий семян овощных культур. Выявлено 113 партий семян с маркировкой, которая не соответствует требованиям нормативных документов».

В рамках наблюдений специалисты ведомства проконтролировали условия реализации еще 1532 партий семян. В данном случае удалось выявить два интернет-магазина, предлагавших жителям Орловской области приобрести 45 сортов овощных культур, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

«В рамках предотвращения и пресечения готовящихся нарушений, проведено 738 профилактических мероприятий, в том числе: объявлено 133 предостережения, проведено 32 профилактических визита, 464 консультирования и 109 информирований», – подытожили в ведомстве.

ИА “Орелград”