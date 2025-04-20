Оклад в 6500 рублей установили во Мценске директорам АО

20.4.2025 | 13:00 Новости, Экономика

А размер премий к праздникам ограничили суммой в 5000 рублей.

Фото: ИА «Орелград»

Администрация Мценска утвердила положение об оплате труда директоров акционерных обществ, 100 процентов акций которых находятся в собственности муниципального образования город Мценск. Решение принято для обеспечения единого подхода к определению размера заработной платы при заключении трудовых договоров с директорами акционерных обществ. Так, установлен предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы – директор не может получать более чем в 4,5 раза больше, чем составляет средний заработок работников АО. Для заместителей директора и главного бухгалтера установлено соотношение 3.

Оплата труда директора акционерного общества состоит из ежемесячного должностного оклада, единовременных выплат и премии по результатам года. Его базовый оклад установлен в размере 6500 рублей. Однако власти предусмотрели коэффициент кратности, который зависит от численности работников. Так, если в АО работает от 26 до 50 сотрудников, базовый оклад директора умножается на 10,5, от 51 до 80 сотрудников – на 12,2, от 81 до 110 сотрудников – на 14. Изменение ежемесячного должностного оклада директора производится в случае изменения среднесписочной численности работников, но не чаще одного раза в год.

При сокращении дивидендов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, или образовании убытка, если это произошло в период исполнения обязанностей директора, увеличение должностного оклада не производится. Директору акционерного общества также положена единовременная выплата: к очередному отпуску – один раз в год в размере одного оклада; в связи с бракосочетанием – в размере одного оклада; в связи с рождением ребенка – в размере одного оклада; в связи с тяжелым заболеванием – в размере одного оклада; в связи с юбилейной датой (юбилейной датой во Мценске принято считать пятидесятилетие со дня рождения или другое следующее за ним пятилетие) – в размере одного оклада; в связи со смертью близких родственников (родителей, супруги, детей) – в размере одного оклада; к профессиональным праздникам в соответствии с профилем деятельности общества, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, – не более 5 тысяч рублей в год.

Основанием для единовременных выплат является решение Совета директоров акционерного общества. Размер премии за положительный финансовый результат будет рассчитываться по формуле – путем умножения однократной величины должностного оклада директора акционерного общества на фактически отработанное время, то есть при начислении такой премии не будет учитываться период отпуска. Кроме того, премия за положительный финансовый результат не может превышать однократной величины должностного оклада директора акционерного общества.

ИА “Орелград”


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