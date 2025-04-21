Бастрыкин потребовал разобраться с невыдачей инсулина на Орловщине

21.4.2025 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Без лекарства осталась девочка-инвалид из Ливен.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Новость сообщили в Информационном центре Следственного комитета России. Туда обратилась мать девочки.

Ребёнку семь лет. Девочке требуется регулярный приём инсулина. Однако последние несколько лет препарат выдают с задержками. С апреля этот процесс вообще остановился.

При этом женщина обращалась в региональные профильные структуры, но без фактических результатов.

На данный момент орловское управление СКР начало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы подразделения Андрею Чапанову доложить о её предварительных и окончательных результатах.

ИА «Орелград»


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