Клычков попросил разобраться в закрытии пекарен

21.4.2025 | 12:45 Новости, Экономика

В условиях позитивной динамики развития АПК Орловской области.

ИА “Орелград”

Вопросы прозвучали в ходе заседания правительства региона 21 апреля и были адресованы руководителю департамента сельского хозяйства Евгении Суровцевой. Губернатор отметил, что регион старается поддерживать кооперацию по максимуму.

«Но вот закрытие двух пекарен в Знаменском районе, в Верховье, не очень понимаю причины, – сказал Андрей Клычков. – Надо разобраться с этим вопросом, потому что жители обращаются. Мне кажется, здесь есть все основания для того, чтобы мы с вами вмешались. Как минимум, выяснили ситуацию причинно и разобрались в этом вопросе».

Евгения Суровцева ограничилась кратким «да».

ИА “Орелград”


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