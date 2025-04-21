Клычков попросил разобраться в закрытии пекарен

В условиях позитивной динамики развития АПК Орловской области.

Вопросы прозвучали в ходе заседания правительства региона 21 апреля и были адресованы руководителю департамента сельского хозяйства Евгении Суровцевой. Губернатор отметил, что регион старается поддерживать кооперацию по максимуму.

«Но вот закрытие двух пекарен в Знаменском районе, в Верховье, не очень понимаю причины, – сказал Андрей Клычков. – Надо разобраться с этим вопросом, потому что жители обращаются. Мне кажется, здесь есть все основания для того, чтобы мы с вами вмешались. Как минимум, выяснили ситуацию причинно и разобрались в этом вопросе».

Евгения Суровцева ограничилась кратким «да».

ИА “Орелград”