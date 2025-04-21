Кранчи-чипсы и томаты арестовали в Орле

Стали известны результаты масштабной проверки торговой сети «Магнит».

Сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области проверили магазины компании «Тандер», которые под маркой «Магнит» работают на территории Орловской области. Проверка была плановой и выездной, проводилась она в нескольких магазинах областного центра. В результате компанию заподозрили в повторном нарушение требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

По итогам проверки было заведено административное дело по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ. Как следует из документации Управления Роспотребнадзора по Орловской области, повторные нарушения выразились в реализации с оформленными ценниками продукции с истекшим сроком годности. Также были выявлены факты реализации с оформленными ценниками продукции с нарушением обязательных требований по маркировке, без нанесения специальной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Из списка, приложенного к акту проверки, следует, что в продаже с истекшим сроком годности находились томаты свежие защищенного грунта, торт «Мишель Альпачо», кранчи-чипсы со вкусом сыра чеддер и полуфабрикат мясной «Сердце свиное», срок годности которого истек за 11 суток до визита в магазин проверяющих. Кроме того, с нарушениями маркировки продавалась ветчина по «Швейцарскому рецепту». Этот мясной продукт из свинины продавался без информации о дате изготовления и окончательных сроках годности, в связи с чем оказалось невозможно определить сроки его годности.

По итогам проверки был произведен арест подозрительной продукции. На днях материалы административного дела Роспотребнадзор передал в арбитражный суд для рассмотрения по существу. Для нарушителя был запрошен штраф в размере 700 тысяч рублей, представители торговой сети, напротив, просили суд о назначении штрафа в размере ниже минимального порога. Суд же решил привлечь владельца магазинов к административной ответственности в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Арестованные продукты питания суд решил передать для уничтожения в службу судебных приставов. Помимо вышеперечисленной продукции, в список ареста угодили шпинат, разнообразные конфеты и шашлычный кетчуп.

ИА «Орелград»