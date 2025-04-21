Чиновник рассказал об атаках на госресурсы Орловской области

Самый пик пришелся на март 2022 года.

Член правительства Орловской области – руководитель департамента информационных технологий Андрей Артемов выступил на заседании 21 апреля. Удалось поставить ViPNet координаторы, которые позволили организовать полностью защищенную сеть для всех органов власти, отметил чиновник. Также заменили на отечественные решения, на аппаратные, коммутаторы.

«То есть, нет на пограничном контуре ни одного зарубежного решения, с помощью которого также можно было бы сделать атаки, – пояснил Андрей Артемов. – Кроме того, в 2023 и 2024 годах поставили отечественные сетевые экраны Dionis во всех органах власти. Плюс к этому переход на отечественную информационную систему. Да, атаки есть. Мы их фиксируем. Пытаются нас дедосить, положить наш портал, другие наши сервисы. Но те мероприятия, которые мы провели, позволяют атаки видеть, пресекать. В целом, ни одной успешной атаки не было. Самый пик пришелся, конечно же, на март 2022 года. Да, тогда мы приложили усилия, но все атаки были отбиты».

Андрей Артемов отметил, что дальше систему безопасности будут развивать и модернизировать, заменять устройства на более современные. Идею постоянного совершенствования поддержал и губернатор Андрей Клычков. Тем более, стоит задача перевода значительной части государственных услуг в электронный формат, что требует обеспечения безопасности персональных данных и большого объема информации.

«Поэтому здесь вместе с коллегами из Федерального центра, безусловно, нужно прорабатывать постоянные условия модернизации этих систем, защиты и контролировать», – сказал Андрей Клычков.

ИА “Орелград”