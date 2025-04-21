Результаты проверки сельских школ озвучили в облсовете

Выявленные недостатки уже начали исправлять.

В Орловском облсовете народных депутатов продолжается подготовка к заслушиванию итогового доклада о работе Контрольно-счетной палаты Орловской области в 2025 году. В преддверии большого выступления на грядущей сессии сотрудники КСП доводят до депутатов результаты отдельных проверок на заседаниях профильных комитетов. Так, заместитель председателя КСП Михаил Верижников выступил на заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму.

«Он обратил внимание, что в отчетном периоде проведено восемь проверок расходов на отрасли образования и культуры, – рассказали в КСП. – Предметом контроля стали областные средства в объеме 350 миллионов рублей, направленные на организацию образовательного процесса в сельских школах в Кромском и Новодеревеньковском районах, а также на проведение ремонта образовательных организаций в городе Ливны, Мценском и Залегощенском районах».

В ходе проверок были установлены нарушения требований строительных норм и правил, положений проектно-сметной документации (ПСД), допущенные разработчиками и подрядчиками в рамках исполнения контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий. Также был вскрыты факты применения материалов, не предусмотренных утвержденными проектными решениями. Отметил докладчик и недостатки при разработке ПСД, в частности, имелись случаи завышения объемных показателей выполненных работ.

Анализ финансирования реализации основных общеобразовательных программ в части расходов на учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки и расходные материалы указал на недостатки и пробелы в нормативной базе. В частности, сельские школы снабжаются необходимым по нормативам, утвержденным в соответствии с Законом Орловской области от 25 декабря 2013 года «О порядке определения нормативов финансирования реализации основных общеобразовательных программ муниципальными образовательными организациями».

Однако проведенный аудиторами анализ «показал недостаточность предусмотренных средств образовательным организациям на приобретение технических средств обучения, игр, игрушек и расходных материалов». Впрочем, в рамках исполнения требований КСП департамент образования уже разработал законопроект, предусматривающий увеличение нормативов финансирования расходов на учебники с учетом их актуальной стоимости, а также увеличения нормативов финансирования затрат на оплату труда.

ИА «Орелград»