На месте стоянки экспедиции Русанова впервые подняли флаг Орловщины

Об этом в соцсетях написал путешественник Андрей Корх.

Корх является членом Русского географического общества и Ассоциации полярников. Сейчас он участвует в проекте под названием «Русская Арктика. По следам великих экспедиций».

В данный момент участники находятся в районе архипелага Шхеры Минина, на острове Попова-Чукчина.

В 1930-х годах здесь были найдены следы пропавшей экспедиции нашего знаменитого земляка, учёного и полярника Владимира Русанова. Исследователи нашли бумажный листок с его подписью, а также золотую запонку. Впоследствии здесь был установлен памятный знак.

Сегодня рядом с ним впервые развернули флаг Орловской области. «Для нас это не просто символ. Это признание. Память. И уважение к великому земляку», – написал Корх.

ИА «Орелград»