Под Орлом произошло шокирующее преступление

Мужчина убил свою жену и выстрелил в себя.
Такова предварительная версия событий. Случай произошёл в посёлке Нарышкино сегодня утром. О нём сообщил портал «Орёлтаймс», ссылаясь на местных жителей.
Известно, что мужчине 41 год. Он использовал охотничье ружьё. Сначала — против своей супруги, потом — для самоубийства.
«Знакомые характеризуют его как вспыльчивого человека с взрывным характером», – пишет издание. Также известно, что виновник ЧП работал в столице вахтовым методом.
На данный момент известно, что его госпитализировали в медучреждение. Место убийства обследовали сотрудники правоохранительных органов.
ИА «Орелград»