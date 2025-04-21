Под Орлом произошло шокирующее преступление

Мужчина убил свою жену и выстрелил в себя.

Такова предварительная версия событий. Случай произошёл в посёлке Нарышкино сегодня утром. О нём сообщил портал «Орёлтаймс», ссылаясь на местных жителей.

Известно, что мужчине 41 год. Он использовал охотничье ружьё. Сначала — против своей супруги, потом — для самоубийства.

«Знакомые характеризуют его как вспыльчивого человека с взрывным характером», – пишет издание. Также известно, что виновник ЧП работал в столице вахтовым методом.

На данный момент известно, что его госпитализировали в медучреждение. Место убийства обследовали сотрудники правоохранительных органов.

ИА «Орелград»