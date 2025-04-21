В областной больнице сообщили об устаревшем оборудовании

Его вынуждены использовать орловские сурдологи.

Об их работе рассказали в соцсетях Орловской областной клинической больницы. Поводом стал Всемирный день слуха.

Как пояснили в ООКБ, сейчас «единственные специалисты в амбулаторном звене региона», которые занимаются вопросами нарушений слуха — это врач-сурдолог-оториноларинголог Е. П. Рунова и медицинская сестра М. Н. Бувина. Они являются сотрудниками Орловской областной консультативной поликлиники.

Между тем, орловчанки вынуждены работать на устаревшем оборудовании, указали в медицинском учреждении. «К сожалению, своими силами заменить технику невозможно», – отмечают в ООКБ.

Также в больнице выразили надежду на то, что «вклад в их важную работу будет поддержан на областном уровне».

Известно, что ежегодно врач и медсестра принимают около 3000 пациентов. Также они проводят около 2500 тональных аудиометрий и других исследований.

ИА «Орелград»