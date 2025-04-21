В Орле пока не планируют отключать отопление

21.4.2025 | 16:27 Важное, ЖКХ, Новости

В мэрии прокомментировали важную тему.

Фото: ИА «Орелград»

Представители городской администрации высказались по этому поводу в паблике «Вести-Орёл» «Вконтакте».

«В связи с резким понижением температуры наружного воздуха на текущей неделе отключение отопления не запланировано. По отдельным потребителям (там, где имеется техническая возможность) будет снижение параметров теплоносителя», – заявили с официального аккаунта мэрии Орла.

Таким образом, следовать примеру Ливен, где отопление отключат завтра, в областной столице пока не планируют.

Между тем, «Гисметео» обещает жителям Орла понижение температуры. Синоптики считают, что жаркая погода продлится до среды включительно. Четверг будет тоже очень тёплым, но уже с осадками и облаками.

В пятницу начнётся падение температуры. Дожди, пусть и небольшие, станут стабильными. Уже в субботу прогнозируется только до плюс 12 днём и до плюс 5 ночью. Примерно такая обстановка будет сохраняться и дальнейшие несколько дней.

vk.com/vestiorel

ИА «Орелград»


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