В Орле нашли пресервы с кишечной палочкой

Кишечную палочку выявили сотрудники Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в рамках пищевого мониторинга изучили восемь проб рыбной продукции. Всего они провели 32 исследования по микробиологическим показателям на соответствие техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

«В трех пробах пресервов и одной пробе пищевой рыбной продукции горячего копчения были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, – сообщили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Полученные сведения оперативно направлены в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия мер реагирования, в том числе пресечения выпуска некачественной продукции в оборот».

По словам экспертов, присутствие бактерии группы кишечной палочки в продукте косвенно может свидетельствовать о несоблюдении санитарных норм и правил производства, либо о нарушении условий хранения продукции. «Для обеспечения выпуска высококачественной и безопасной рыбной продукции необходимо систематически проводить микробиологический контроль сырья и вспомогательных материалов на всех этапах производства», – говорят в ведомстве.

Тем временем мониторинговая группа Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявила в Орле факт оформления ветеринарного сопроводительного документа на продукцию с истекшим сроком годности. Нарушение было вскрыто в ходе анализа данных ФГИС «Меркурий». Допустило его уполномоченное лицо индивидуального предпринимателя, занимающегося производством продукции из сырья животного происхождения.

«Был оформлен электронный ветеринарный сопроводительный документ на котлеты свиные, срок годности которых истек 7 апреля 2025 года, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства».

ИА «Орелград»