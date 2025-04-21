СМИ рассказали о деле главы орловского отделения «Россельхозбанка»

Михаила Шихмана задержали 10 апреля.

До сих пор причины этого оставались неизвестными. Журналист Алексей Богомолов поделился информацией в своей статье для flb.ru.

По его версии, у правоохранителей есть несколько претензий к Шихману. Однако главная «сюжетная линия» дела касается «Мценского мясоперерабатывающего комбината» (ООО «ММК») и связана с превышением должностных полномочий. Причём речь идёт о достаточно давних событиях – рубежа 2019 и 2020 годов.

Тогда владелец комбината известил Шихмана о том, что генеральный директор ООО «ММК» Атрощенко прекратил добросовестно исполнять свои обязанности. Также бизнесмен потребовал от главы орловского отделения «Россельхозбанка» не осуществлять операции по расходованию средств комбината, инициированные Атрощенко.

В январе 2020 года соответствующие полномочия Атрощенко были полностью прекращены. Эту информацию также передали Шихману.

«Несмотря на это банк исполнил распоряжения о переводе денежных средств со счёта ООО «ММК» на счёт «Albequipment trading PTE. LTD» (Республика Сингапур) в общей сумме 2 409 782,40 евро, совершённые утратившим полномочия генерального директора общества Атрощенко по недействительной сделке, имеющей очевидные признаки сомнительной операции», – утверждает Богомолов.

Средства выводились из России под видом оплаты некоего контракта. Однако журналист заявляет, что глава сингапурской компании не имел деловых отношений с мценским комбинатом и не подписывал контракт, по которому перечислялась данная немаленькая сумма.

Также Богомолов указывает, что ещё полтора года назад Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с «Россельхозбанка» в пользу ООО «ММК» всю данную сумму, а также государственную пошлину в 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»