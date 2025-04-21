В Орле в храме на «Новой Ботанике» завершилась реставрация

21.4.2025 | 16:49 Новости, Общество

Храм посвящён Николаю Мирликийскому.

Фото: www.orel-eparhia.ru

Как рассказали в Орловской митрополии, работы проводились в связи с Пасхой, главным праздником православных христиан. В храме отреставрировали иконостас.

Художник расписал декоративные элементы, обновив старые сюжеты, а также добавив новые. Кроме того, иконостас покрыли защитной эмалью.

Процессом руководил настоятель храма Дионисий Костомаров.

Также сообщается, что художественные работы выполняла орловчанка по имени Галина. Она является певчей храма, а также преподаёт церковное искусство в воскресной школе.

ИА «Орелград»


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