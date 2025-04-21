В Ливнах отказались от отключения отопления

Отопительный сезон планировалось завершить завтра.

Однако уже принятое решение было отменено. Новость сообщили в официальном телеграм-канале местной администрации.

«В связи с прогнозируемым похолоданием, согласно рекомендации губернатора Орловской области, принято решение не отключать в Ливнах отопление с 22 апреля», – пояснили в соцсетях.

Ранее Администрация Орла заявила, что пока не намерена завершать сезон. Синоптики прогнозируют, что уже во второй половине этой недели температура заметно упадёт.

ИА “Орелград”