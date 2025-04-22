Благоустройство мемориала Курган Славы пришлось переоценить

После увеличения стоимости работ орловскому муниципалитету удалось найти подрядчика.

Относительно успешно завершился второй электронный аукцион на благоустройство мемориала Курган Славы в Ливенском районе Орловской области. Если на первый не подано ни одной заявки. То второй, с ростом в цене на 4,7 млн рублей, привлек хотя бы одного претендента. Заявка признана соответствующей требованиям. На минувшей неделе управление культуры администрации Ливенского района заключило контракт с Бережневым Александром Сергеевичем. Цена – 13,33 млн рублей. Срок исполнения контракта – 25 сентября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Курган Славы располагается на 116 километре трассы «Орел-Тамбов». Подрядчик должен осуществить демонтажные и подготовительные работы, устроить основание для тротуаров, установить бортовые камни, уложить на дорожках плитку, произвести установку малых архитектурных форм, смонтировать архитектурную подсветку, подготовить почву и посеять газонную траву, убрать и вывезти мусор.

ИА “Орелград”