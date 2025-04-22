Уваровская ПМК №22 получила очередной многомиллионный контракт в Орле

22.4.2025 | 7:11 ЖКХ, Новости

Теперь канализация. 854 111 155 рублей 04 копейки.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

За выполнение работ по строительству второй нитки самотечного канализационного коллектора по правому берегу реки Оки боролись четыре претендента. Победителем признано ООО “Уваровская передвижная механизированная колонна №22”, снизившее предложение по цене почти на 116 миллионов. Контракт подписан 21 апреля.

Работы будут проводиться на участке от точки врезки коллектора микрорайона “Болховский” до приемной камеры КНС №8. Итоговая стоимость контракта – 854,11 млн рублей. Предусмотрен аванс в размере 50%. Расчёты подлежат казначейскому сопровождению. Срок исполнения контракта –7 декабря 2027 года, указано в ЕИС «Закупки».

Подготовительные работы включают валку 41 дерева и срезку кустарников. Корчевку пней и вывоз растительных отходов. Далее последую разработка плодородного слоя, создание водоотводной канавы, устройство котлована под резервуар для сбора воды, монтаж пятитонного резервуара объемом 80 м³, засыпка траншей, транспортировка стоков и перевозка до КНС на расстояние 14 км, разработка грунтов и устройство основания под трубы. Устройство трубопроводов включает укладку труб КОРСИС различных диаметров (от 160 до 630 мм) – общая протяженность 121,7 метра, труб канализации из полиэтилена низкого давления ПНД диаметром 1600 мм – 2553,5 метра. Включена также реконструкция существующих коммуникаций. В финале будут применены различные методы засыпки и уплотнения грунта.

Напомним, Уваровская ПМК №22 завершила реконструкцию Красного моста в Орле. Провела работы на Колхозном, запустив движение раньше срока. В настоящий момент подрядчик трудится на слиянии Оки и Орлика, занимаясь благоустройством сердца Орла.

По данным kartoteka.ru, ООО “УПМК-22” зарегистрировано в поселке Уваровка Московской области в 2014 году. Учредитель и директор – Николай Кутлунин. Чистая прибыль в 2023 году составила 10 млн рублей. Арбитражный суд Московской области рассматривает иск к ООО “УПМК-22” на 108 млн рублей, АС Вологодской области – 1,89 млн рублей, АС Липецкой области – 4,49 млн рублей. Также наш арбитраж с июля 2024 года рассматривает иск МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» о взыскании 103,33 млн рублей.

ИА “Орелград”


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