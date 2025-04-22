Уваровская ПМК №22 получила очередной многомиллионный контракт в Орле

Теперь канализация. 854 111 155 рублей 04 копейки.

За выполнение работ по строительству второй нитки самотечного канализационного коллектора по правому берегу реки Оки боролись четыре претендента. Победителем признано ООО “Уваровская передвижная механизированная колонна №22”, снизившее предложение по цене почти на 116 миллионов. Контракт подписан 21 апреля.

Работы будут проводиться на участке от точки врезки коллектора микрорайона “Болховский” до приемной камеры КНС №8. Итоговая стоимость контракта – 854,11 млн рублей. Предусмотрен аванс в размере 50%. Расчёты подлежат казначейскому сопровождению. Срок исполнения контракта –7 декабря 2027 года, указано в ЕИС «Закупки».

Подготовительные работы включают валку 41 дерева и срезку кустарников. Корчевку пней и вывоз растительных отходов. Далее последую разработка плодородного слоя, создание водоотводной канавы, устройство котлована под резервуар для сбора воды, монтаж пятитонного резервуара объемом 80 м³, засыпка траншей, транспортировка стоков и перевозка до КНС на расстояние 14 км, разработка грунтов и устройство основания под трубы. Устройство трубопроводов включает укладку труб КОРСИС различных диаметров (от 160 до 630 мм) – общая протяженность 121,7 метра, труб канализации из полиэтилена низкого давления ПНД диаметром 1600 мм – 2553,5 метра. Включена также реконструкция существующих коммуникаций. В финале будут применены различные методы засыпки и уплотнения грунта.

Напомним, Уваровская ПМК №22 завершила реконструкцию Красного моста в Орле. Провела работы на Колхозном, запустив движение раньше срока. В настоящий момент подрядчик трудится на слиянии Оки и Орлика, занимаясь благоустройством сердца Орла.

По данным kartoteka.ru, ООО “УПМК-22” зарегистрировано в поселке Уваровка Московской области в 2014 году. Учредитель и директор – Николай Кутлунин. Чистая прибыль в 2023 году составила 10 млн рублей. Арбитражный суд Московской области рассматривает иск к ООО “УПМК-22” на 108 млн рублей, АС Вологодской области – 1,89 млн рублей, АС Липецкой области – 4,49 млн рублей. Также наш арбитраж с июля 2024 года рассматривает иск МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» о взыскании 103,33 млн рублей.

ИА “Орелград”