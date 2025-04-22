Комплексы «Поток-ПДД» установят на шести перекрестках Орла

22.4.2025 | 6:46 Новости, Транспорт

Заключен контракт на монтаж присоединением к сетям электроснабжения и пусконаладку.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ «Поток-ПДД» предоставляются КУ ОО «Орелтранссигнал». Монтаж будет проводить ООО «Термопро» из Владимира. Компания победила в электронном аукционе, запросив за услуги 4,159 млн рублей (меньше начальной цены почти на 0,8 млн).

Адреса мест установки и количество комплексов:

  1. г. Орел, пересечение ул. Московская и ул. Старо – Московская – 2 комплекса;
  2. г. Орел, пересечение ул. Пионерская и ул. Салтыкова Щедрина – 2 комплекса;
  3. г. Орел, пересечение Наугорское шоссе и ул. Скворцова – 2 комплекса;
  4. г. Орел, пересечение ул. Комсомольская и пер. Дарвина – 2 комплекса;
  5. г. Орел, пересечение Карачевское шоссе и ул. Латышских стрелков – 2 комплекса;
  6. г. Орел, пересечение ул. Комсомольская и ул. Кромская – 2 комплекса.

Данные комплексы предназначены для фиксации проезда без нарушений, распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств при прохождении их через зоны контроля. Также «Поток» зафиксирует превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, игнорирование стоп-линий, нарушение требований дорожных знаков и разметки.

Контракт на монтаж и наладку подписан 21 апреля. Срок исполнения – 17 июня 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

ИА “Орелград”


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