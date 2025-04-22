Детский центр «Солнечный» получит спортплощадку за 7 миллионов

Бюджетное учреждение Орловской области на минувшей неделе заключило контракт.

Подрядчика для оздоровительно-образовательного центра в Кромском районе определили с помощью электронного аукциона. (Отметим, на аналогичные закупки в феврале и марте не было подано заявок). На апрельский – было подано две. Победителем признано ООО «Гильдия». Устройство спортивной площадки (воркаут) обойдется в 7 357 644 рубля 65 копеек. Срок исполнения контракта – 15 мая 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «Гильдия» зарегистрировано в Калининградской области. Микропредприятие специализируется на деятельности по благоустройству ландшафта. Учредитель и директор – Андрей Румак.

БУ ОО ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный» находится в деревне Легоща. Центр принимает ребят в возрасте от 7 до 17 лет. «Солнечный» регулярно участвует в региональных и федеральных программах развития дополнительного образования, имеет положительные отзывы от родителей и обучающихся, демонстрирует высокие результаты в организации детского отдыха и развития.

ИА “Орелград”