Орловцы стали реже обращаться к налоговикам

Количество обращений в налоговую службу ежегодно уменьшается.

В Орловской области последовательно снижается количество обращений граждан в налоговую службу. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве подсчитали, что в этом году в региональное управление налоговой службы поступило более 3,8 тысячи обращений граждан, что на 1,5 процента меньше, чем годом ранее. А в 2023 году за аналогичный период времени к налоговикам обратись 5,3 тысячи орловцев. То есть, число обращений граждан к налоговикам за последние три года уменьшилось на 1,5 тысячи.

«Из них в текущем году в электронном виде направлено 87,1 процента обращений, основная часть которых содержала в себе вопросы по налогу на доходы физических лиц и урегулированию задолженности, а индивидуальные предприниматели и юридические лица интересовались порядком применения специальных налоговых режимов», – сообщили в УФНС.

Росту популярности электронных обращений способствует работа интерактивных сервисов, которые размещены на официальном сайте налоговой службы. В частности, для налаживания обратной связи можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц, индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. Личные визиты налоговую инспекцию пока также никто не отменял. Но и здесь имеются электронные новшества. Например, уже несколько лет пользователям доступна опция записи на визит к налоговику.

«В этом поможет сервис ФНС России «Онлайн запись на прием в инспекцию», который предоставляет пользователям возможность выбрать удобную дату и время, – говорят в областной налоговой службе. – Так, за первый квартал текущего года граждане Орловской области воспользовались сервисом более 1,1 тысячи раз. Применять его могут физические лица, индивидуальные предприниматели и представители организаций».

Тем временем руководитель УФНС России по Орловской области Ирина Емельянова провела личный прием граждан в региональной приемной президента РФ Владимира Путина. Как рассказали в пресс-службе ведомства, она разъяснила обратившимся гражданам правила декларирования доходов, полученных в 2024 году, и получения налоговых вычетов по НДФЛ.

«Ирина Емельянова пояснила, что в некоторых случаях отчитываться о доходах не требуется, – уточнили в ведомстве. – К примеру, если сумма дохода от продажи недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков) составила до миллиона рублей, а иного имущества – до 250 тысяч рублей подавать декларацию не нужно. Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ».

ИА “Орелград”