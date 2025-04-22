Писатели съедутся в Орел на патриотические акции

Орел примет гостей и участников военно-патриотического поэтического фестиваля-конкурса.

Орел примет представителей региональных отделений Союза писателей России – в город первого салюта приедут писатели из Московской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Они примут участие в ряде патриотических акций, которые в Орле пройдут в преддверии празднования Дня Победы.

К примеру, 25 и 26 апреля на базе Орловской областной библиотеки имени Бунина и музея Бунина пройдут заключительные мероприятия военно-патриотического поэтического фестиваля-конкурса «Земля героев». Он проводится по инициативе Московской областной организации Союза писателей при поддержке Союза писателей России и Орловской областной организации Союза писателей России.

«25 апреля в 14:00 в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина состоится церемония торжественного награждения победителей фестиваля – конкурса «Земля героев», – уточнили организаторы. – 26 апреля в 12:00 в музее И.А. Бунина пройдут Большие поэтические чтения лауреатов фестиваля – конкурса «Земля героев».

В «Бунинке» добавили, что представители Московской областной организации Союза писателей России давно и плодотворно сотрудничают с орловскими писателями. Сотрудничество направлено не только на укрепление творческих связей, но и на продвижение произведений современных российских авторов и открытие новых имен. «Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина всегда выступает надежным партнером писательских объединений в проведении встреч, семинаров, презентаций, творческих вечеров и других просветительских акций», – подчеркнули в учреждении.

Тем временем Орловский краеведческий музей пригласил учащихся горда Орла принять участие в патриотическом проекте «Герои настоящего времени». Ее основная цель – сохранение исторической памяти о событиях специальной военной операции и подвигах героев. Учащиеся получат уникальный опыт работы с историческими источниками, обещают в музее. Для участия в проекте необходимо подать заявку до 11 мая 2025 года, участие – бесплатное.

«С мая по сентябрь 2025 года учащиеся примут участие в обучающих семинарах по работе с архивными данными и цифровыми технологиями, соберут истории о героях СВО и создадут творческий проект. Лучшие работы будут представлены в октябре 2025 года на тематической выставке в Военно-историческом музее и интегрированы в цифровой инфокиоск в выставочном зале музея, посвященном СВО», – уточнили в краеведческом музее.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”