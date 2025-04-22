«Ирмаст-Холдингу» дали ещё год на аэропорт Орла

Дата окончания исполнения контракта изменилась.

Такая информация появилась на соответствующей странице портала Госзакупок.

Теперь в качестве финальной даты исполнения контракта значится 26 декабря текущего года. Ранее это было то же число 2024-го.

Напомним, что холдинг, который занимается масштабным проектом, столкнулся с серьёзными проблемами как раз к концу предыдущего года. Тогда работы застопорились, а сотрудники компании перестали получать зарплату.

Фактически, ситуация остаётся в подвешенном состоянии до сих пор. На минувшей неделе соцсети и СМИ сообщили о переменах к лучшему, однако сегодня рабочие, которые трудятся на «Ирмаст-Холдинг», опубликовали видеообращение к президенту России, где опровергли хорошие новости.

ИА «Орелград»