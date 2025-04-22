Орловским потребителям присудили около 5 миллионов

Таковы итоги первого квартала этого года.

Как рассказали в орловском Управлении Роспотребнадзора, за данный период ведомство дало в судах региона 26 заключений. Работа велась именно «в целях защиты прав потребителей».

Известно, что в первом квартале в пользу орловских потребителей, в общей сложности, присуждено 4 миллиона 874 тысячи 400 рублей. При этом 207 тысяч из этой суммы составляет компенсация морального вреда.

Также за этот период в сам орловский Роспотребнадзор поступило 609 обращений, на 11,3% больше, чем за аналогичный отрезок предыдущего года. При этом число письменных выросло на 11,3%, а число устных сократилось на 6%. Тем не менее, соотношение между ними составляет примерно две трети к одной трети.

Около половины всех обращений касалось торговли, другая половина — оказания услуг и выполнения работ. В последнем случае орловцев больше всего беспокоили сферы связи (23%) финансовых услуг (18,7%) и ЖКХ (18,7%), а бытовых услуг (10,4%).

По 6 обращениям были проведены контрольные мероприятия и составлены административные протоколы. 16 обращений стали основанием для выдачи предостережений о недопустимости нарушений. По ещё 8 обращениям Управление подало иски в суды.

ИА «Орелград»