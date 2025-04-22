Строители орловского аэропорта записали новое обращение

22.4.2025 | 10:43 Новости, Общество, Транспорт, Экономика

Они утверждают, что не получили свои зарплаты до сих пор.

Фото: vk.com/id17159316

Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, а также «во все контрольные и надзорные органы».

«Мы не получили зарплату даже за один месяц. Кроме обещаний от руководства не исходит никакой инициативы», – высказался один из авторов обращения.

«Мы понимаем, что для Клычкова главное — строительство аэропорта. А проблемы зарплаты и проблемы людей его не волнуют», – поддержал ещё один строитель.

Также авторы обращения рассказали, что, по их мнению, Сергей Солодовников, который выступает от имени НАО «Ирмаст-Холдинг» как в переговорах с рабочими, так и на встречах с губернатором, может не иметь необходимых полномочий.

Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось, что строители аэропорта начнут получать зарплату до 20 апреля. Также планировалось, что на объекте вырастет количество рабочих.

ИА «Орелград»


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