Двухметрового рабочего в Ливнах установит компания из Санкт-Петербурга

Орловский райцентр определился с подрядчиком.

На минувшей неделе управление ЖКХ администрации города Ливны заключило контракт на изготовление и поставку скульптуры из бронзы “Рабочий завода”. Монумент необходим для благоустройства бульвара по улице Мира, где реализуют проект “Рабочий меридиан“.

Всего на электронный аукцион подано восемь заявок. Наиболее выгодное предложение по цене сделало ООО “ПВН ТРЕЙД” – 1 250 000 рублей (вместо 2 920 000 начальной). Срок исполнения контракта – 16 сентября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Согласно техническим характеристикам, скульптура рабочего завода должна быть высотой от 1,6 метра до 2. Материал – бронза, для долговечности и исключение сколов. Толщина стенок – от 7 до 10 миллиметров. Предполагается художественное литье с ручной доработкой, высокая деталировка скульптуры. Рабочий размещается сидя на скамье из фибробетона с полимерным покрытием. Для использования в качестве фотозоны на лавке следует предусмотреть свободное пространство.

По данным kartoteka.ru, ООО “ПВН ТРЕЙД” зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2018 году. Микропредприятием руководит Александр Селезнев. Он же является учредителем. Компания являлась исполнителем двух госконтрактов. У нее открыты десятки видов деятельности – от строительства гидротехнических сооружений до торговли одеждой.

ИА “Орелград”