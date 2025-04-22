Обновлены правила ведения областной Книги памяти

Новый порядок утвердило правительство Орловской области.

Порядок занесения погибших при защите Отечества в Книгу памяти Орловской области и ее издания утвердило правительство региона в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Одновременно признано утратившим силу постановление правительства Орловской области о Книге памяти, действовавшее с 23 апреля 2012 года. Согласно новой процедуре, поименное занесение погибших при защите Отечества с указанием биографических данных и данных о наградах в Книгу памяти Орловской области является формой увековечения их памяти.

В книгу будут вносить данные об орловцах: погибших в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества; погибших при выполнении воинского долга на территориях других государств; умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Отечества, независимо от времени наступления указанных последствий, а также пропавших без вести в ходе военных операций, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей.

Кроме того, в книгу будут вносить имена орловцев, погибших или умерших в плену, в котором они оказались в силу сложившейся боевой обстановки, но не утративших своей чести и достоинства, не изменивших Родине. В Книгу памяти также заносятся фамилии и иные сведения о погибших и захороненных в период Великой Отечественной войны на территории Орловской области воинах, призывавшихся на фронт из других регионов, а также другие сведения, копии архивных документов и исторические очерки, соответствующие теме очередного тома Книги памяти.

«Книга памяти издается типографским способом, – говорится в новом документе. – Электронная версия Книги памяти размещается в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр». 6. Книга памяти издается в очередных томах. В целях внесения изменений, дополнений и уточнения сведений, содержащихся в Книге памяти, осуществляется переиздание соответствующего тома (части тома) Книги памяти. Ранее изданные тома Книги памяти переоформлению не подлежат».

Для занесения погибших при защите Отечества в Книгу памяти правительство Орловской области создало специальный организационный комитет. Возглавил его орловский губернатор Андрей Клычков.

По согласованию, в состав оргкомитета включены: Сергей Бахтин, заместитель начальника Управления МВД России по Орловской области; Ирина Гоцакова, заместитель председателя комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета народных депутатов; Алексей Губин, сотрудник Управления ФСБ; иеромонах Елеазар, насельник Орловского Успенского монастыря, руководитель епархиальной комиссии Орловской епархии по работе с вузами и научным сообществом; Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; Ренат Сибгатуллин, военный комиссар Орловской области.

ИА “Орелград”