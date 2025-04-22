Орловцев призвали не покупать заразную птицу

Одним из подозрений на заразность должно стать отсутствие ветеринарных документов.

Управление ветеринарии Орловской области выступило с обращением к местным жителям. Ведомство сообщает, что на территории региона участились факты реализации живой птицы без ветеринарных сопроводительных документов. Последние являются гарантией того, что птица осмотрена специалистом, который подтвердил у нее отсутствие опасных заболеваний.

Ветеринарные сопроводительные документы характеризует как состояние здоровья животных и птицы, так и степень благополучия местности, из которой они привезены, по заразным заболеваниям. Приобретение птицы без подобных документов может создать угрозу возникновения очагов высокопатогенного гриппа птиц, опасного в том числе и для человека, а также других инфекционных заболеваний, предупреждают специалисты.

«Уважаемые граждане, в целях Вашей безопасности, а также для недопущения падежа приобретенной птицы, экономического ущерба вашему личному подсобному хозяйству, приобретайте птицу только у продавцов, имеющих ветеринарные сопроводительные документы, – призывает региональное управление ветеринарии. – При покупке требуйте предъявить данный документ, при ссылке продавцов, что документ в электронном виде есть в системе «Меркурий», просите номер ветеринарного сопроводительного документа. Обращайте внимание на наличие прививок у птицы, а также правильное указание адреса реализации птицы. Берегите себя и свои денежные средства».

Ранее Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям привело пример, касающийся, правда, не птицы, а крупного рогатого скота. Однако он прекрасно иллюстрирует ситуацию, вызывающую тревогу у специалистов. Так, в ТУ Россельхознадзора от управления ветеринарии Орловской области поступила информация о том, что житель Покровского района приобрел 10 бычков у неизвестных граждан, торговавших животными прямо на автотрассе. Торговля велась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие территорий их происхождения.

«Через несколько дней в ЛПХ начался падеж, с чем он и обратился в ветеринарную службу субъекта, которая в свою очередь исключила особо опасные заболевания и поставила животных на карантин, – проинформировала пресс-служба ведомства. – Подобные действия могут повлечь угрозу заноса в Орловскую область особо опасных заболеваний как для животных, так и для человека. Гражданину, нарушившему ветеринарное законодательство РФ, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».

ИА “Орелград”