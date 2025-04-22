ООО «АгроЛидерЛивны» устроило свалку на сельхозучастке

Нарушение выявил Россельхознадзор.

Это произошло в текущем месяце. Известно, что участок находится в Ливенском районе. Его кадастровый номер – 57:22:0040302:317.

Сотрудники орловского управления Россельхознадзора установили нарушение «на месте», в ходе выездной проверки.

Оказалось, что участок не используется для сельскохозяйственных целей и зарастает различными сорняками. Например, здесь рос репейник и пырей, тысячелистник а также кустарники и деревья — шиповник, дикая яблоня и американский клён.

Более того, частично участок использовался и под свалку — конечно, нелегально. Причём складировали здесь не только порубочные остатки, но также строительные отходы и просто твёрдые бытовые отходы.

Правообладателем земли является ООО «АгроЛидерЛивны». Пока что компании направили предостережение. Ведомство потребовало ликвидировать проблемы с сорняками и мусором и ввести участок в сельхозоборот.

ИА «Орелград»