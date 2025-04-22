Сегодня в Орле откроют обновлённый мемориал Николая Турбина

На могиле отслужат литию.

Богослужение проведёт орловский митрополит Тихон. Оно состоится в 12 часов на Троицком кладбище.

«Приглашаем всех желающих почтить память подвижника и помолиться вместе с нами», – говорится в соцсетях Орловской митрополии.

22 апреля — день памяти известного орловского врача и монаха. В эту дату в 1972 году он ушёл из жизни.

Владимир Турбин известен своей героической деятельностью в годы Великой Отечественной войны. Тогда он организовал в оккупированном Орле подпольный госпиталь («русскую больницу»), где тайно проходили лечение красноармейцы.

В 1947 году Турбин был рукоположен в сан иеромонаха.

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ИА «Орелград»